Hoogste aantal illegale grensoverschrijdingen naar EU sinds 2016

Westelijke Balkanroute

Bijna de helft van de migranten kwam over wat Frontex ‘de westelijke Balkanroute’ noemt. Het gaat om mensen die via bijvoorbeeld Kroatië en Hongarije naar West-Europa trekken. Deze mensen zijn waarschijnlijk al in een EU-land (Griekenland of Bulgarije) geweest en via Turkije Europa binnengekomen. Er is ook een ‘oostelijke Middellandse Zeeroute’ waarmee gedoeld wordt op de migranten die vanuit Turkije naar Griekenland gaan en daar proberen als vluchteling in de EU te worden erkend.