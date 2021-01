Hoogste Democraat in Senaat eist afzetting Trump

Volgens een Democratische afgevaardigde in het Huis zijn Democraten al bezig met het opstarten van een afzettingsprocedure.

De Republikeinse afgevaardigde in het Huis Adam Kinzinger heeft zich middels een verklaring aangesloten bij de Democraten die oproepen tot het activeren van het 25e amendement.

Dat amendement kan worden gebruikt om een president uit zijn functie te zetten. De vicepresident en kabinetsleden kunnen besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. Ze moeten dan een schriftelijke verklaring naar de leiders van het Congres sturen. Pence zou dan de waarnemend president worden.