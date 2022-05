Hoogste rechter buigt zich over lot ‘depressieve’ olifant Happy in dierentuin New York

Advocaten Liddy Stein en Monica Miller bepleitten afgelopen woensdag in de rechtbank dat hun cliënt vrijheid verdient. Happy, het onderwerp van de zitting, is een Aziatische olifant in de dierentuin van The Bronx in New York. Namens dierenrechtenorganisatie Nonhuman Rights Project (NhRP) proberen de advocaten het lokale hooggerechtshof te laten erkennen dat de olifant onrechtmatig gevangen wordt gehouden. NhRP wil dat Happy de rechten van een ‘persoon’ krijgt en overgeplaatst wordt naar een opvang.