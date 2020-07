Hoogste VS-rechter staat executie vier moordenaars toch toe: corona geen argument

Het Amerikaanse Hooggerechtshof zette vandaag een streep door de eerdere beslissing en maakte daarmee de weg vrij voor uitvoering. Het gaat om de executie van vier moordenaars die door een nationale rechtbank tot de dood waren veroordeeld.



De eerste terechtstelling stond voor gisteren gepland, twee anderen later deze week en één volgende maand. De lagere rechtbank oordeelde dat meer tijd nodig is om klachten tegen de dodelijke injecties te behandelen en stelde de executies tot nader order uit.



Het Hooggerechtshof, dat onlangs de weg vrijmaakte voor de overheid om weer executies uit te voeren, was het daar niet mee eens. Na een onderbreking van zeventien jaar willen president Trump en het ministerie van Justitie met de hervatting van de doodstraf hun strenge justitiebeleid kracht bijzetten.

Volledig scherm Nabestaanden van de slachtoffers zeggen tegen de uitvoering van de doodstraffen te zijn. © Getty Images

Moord op wapenhandelaar

,,De regering zet de executies door, ondanks veel onbeantwoorde vragen over de wettigheid van het nieuwe uitvoeringsprotocol’’, reageert de advocaat van Daniel Lewis Lee. Zijn cliënt werd in 1996 veroordeeld voor de moord op wapenhandelaar William Mueller uit Kansas, diens vrouw en hun 8-jarige dochtertje.



Mensenrechtenorganisaties bekritiseren de executies en voeren de coronacrisis aan als argument. Familie van de veroordeelden zou zich blootstellen aan besmetting om de terechtstelling bij te wonen. Zij wilden de executies verder uitstellen tot het veiliger is om te reizen, maar ook dat zag het Hooggerechtshof niet zitten.



De Amerikaanse hoofdaanklager William Bar zegt dat het de taak is van justitie om de gevelde doodstraffen uit te voeren. Dat zou de zaak voor slachtoffers en de samenleving afsluiten, maar nabestaanden van Lee’s slachtoffers spreken dat tegen. ,,Dit wordt niet gedaan in onze naam, wij willen dit niet’’, zegt Monica Veillette.

Volledig scherm Bewapende agenten bij het gevangeniscomplex waar Daniel Lewis Lee wordt geëxecuteerd. © Getty Images

Coronabesmettingen

Het federale gevangenisstelsel worstelt de afgelopen maanden met een enorme toename van coronabesmettingen binnen de gevangenismuren, maar volgens Bar kunnen de executies ‘zonder risico’ worden uitgevoerd. Er zijn diverse maatregelen getroffen, waaronder het dragen van mondkapjes door toeschouwers.



Afgelopen zondag bleek echter dat een van de medewerkers van de Terre Haute-gevangenis in Indiana, waar de executies worden voorbereid, het virus onder de leden heeft. De man zou echter niet in de executieruimte zijn geweest en geen contact hebben gehad met leden van het team dat de terechtstelling uitvoert.



Federale executies zijn zeldzaam. De laatste vond plaats in 2003, toen Louis Jones terecht werd gesteld voor de ontvoering, verkrachting en moord op een jonge soldate in 1995. Een aantal Amerikaanse staten voerde de afgelopen jaren executies uit, maar in ruim twintig staten is de doodstraf afgeschaft.

Volledig scherm Het hooggerechtshof staat het voltrekken van de doodstraffen door de federale overheid toch toe. © Getty Images

