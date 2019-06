Hoogzwangere vrouw doodgestoken, haar baby overleeft aanval

video Extreme hitte: bosbranden teisteren Spanje en Frankrijk

21:11 Natuurbranden hebben niet alleen in Spanje, maar ook in het zuiden van Frankrijk verscheidene huizen en honderden hectares land in de as gelegd. De vuurzee is onder meer te wijten aan de droogte en ongekend hoge temperaturen. Vooral het departement Gard werd getroffen. Tien gebouwen gingen er in vlammen op, een aantal werd compleet verwoest.