Horloge verraadt 90-jarige man als moordenaar stiefdochter

Celstraf en boete voor Fransman die vrouw sloeg op terras

10:30 Firaz M., de Fransman die in juli dit jaar een vrouw sloeg op een terras in Parijs, is veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 6.000 euro. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar, een contactverbod en moet hij behandelingen ondergaan voor zijn drugs- en alcoholverslaving.