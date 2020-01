Hotelgasten levend gekookt door gebroken verwarmingsleiding

Het kleine Mini Hotel Caramel heeft negen kamers en bevindt zich onderin een appartementencomplex in Perm. De kamers hebben geen ramen en het hostel heeft maar één uitgang. Alle dodelijke slachtoffers waren op dat moment te gast. Onder hen in ieder geval één kind, zo melden de hulpdiensten. Lokale media melden dat het mogelijk om familieleden gaat van kankerpatiënten die in een nabijgelegen ziekenhuis worden behandeld.

Stoom

Volgens persbureau AP is de Russische politie een onderzoek gestart. Parlementariër Oleg Melnichenko laat in een reactie weten dat het Russische parlement mogelijk een ban voor nieuwe hotels of hostels in kelders van appartementsgebouwen gaat overwegen. ,,Hostels horen niet in kelders, waar al het leidingwerk zich bevindt.’’