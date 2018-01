Houdt Trump zich aan de tekst?

State of the unionAmerika kijkt uit naar de eerste State of the Union van president Trump. Houdt hij zich vannacht aan de tekst van de 'Troonrede'of gaat hij improviseren?

Het gaat uitstekend met de Amerikaanse economie. Wall Street breekt records. Tijd voor Donald Trump te oogsten en zich presidentieel op te stellen. En misschien zelfs een handreiking te doen naar zijn politieke tegenstanders. Dat zou vannacht best kunnen gebeuren in de State of the Union, zo verwachten politieke waarnemers.

President Trump kent drie verschijningsvormen schreef deze week de Washington Post. Er is de spektakelpresident die soms even vergeet dat hij niet meer in een reality show zit waarin je iedereen die je niet aanstaat maar naar believen kunt ontslaan; er is de populistische president die niet schroomt grof uit te halen naar minderheden en blanke extremisten de hand boven het hoofd houdt en er is de presidentiële president. De laatste staat boven de partijen, houdt zich aan de tekst op de autocue en inspireert de natie tot eendracht en trots.

De laatste Trump wordt vannacht verwacht in zijn eerste State of the Union. Dat is de jaarlijkse toespraak, zeg maar de Troonrede, van de Amerikaanse president tot leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden (samen het Congres). Én het Amerikaanse volk dat massaal voor de televisie kruipt. Er worden 40 miljoen kijkers verwacht. Met de soms impulsieve Trump weet je het nooit maar de meeste politieke waarnemers in Washington houden deze keer rekening met een zeer gepolijste toespraak, ongeveer zoals hij die afleverde in Davos. Daar hield de president zich – op een kleine uithaal naar de ‘fake media’ na - keurig aan de tekst en joeg hij niemand op de kast.

Afslachten

,,Afslachten lijkt uit. Het aandringen op politieke samenwerking (met de Democraten) is in'', verwacht de New York Times om eraan toe te voegen: ‘En niet iedereen is daar blij mee’. Het felste deel van Trumps achterban heet bezorgd dat hun held niet doorpakt en het misschien toch op een akkoord gaat gooien met de gevestigde orde in Washington.

Als hij dat doet zal dat zeker een prijs hebben. De president wil het Congres een biljoen dollar vragen voor de – tijdens de verkiezingscampagne beloofde - grootscheepse aanpak van de gammele infrastructuur. Snelwegen, bruggen, vliegvelden, havens en rioleringen zouden met een ongekend elan moeten worden opgeknapt. Noodzakelijk voor de Amerikaanse infrastructuur en goed voor honderdduizenden banen waar juist Trumps achterban zo op zit te wachten.

De toespraak wordt in grote lijnen geschreven door Trumps adviseur Stephen Miller, een havik als het aankomt op het beleid naar immigranten. Maar ook hier wordt deze keer niet de Donald Trump verwacht die beledigend is naar buitenlanders. Dat heeft een reden. De president heeft de Democraten nodig om bijvoorbeeld zijn gedroomde Muur langs de grens met Mexico te kunnen bouwen.

Volledig scherm Tegenstanders van Donald Trump hielden alvast hun eigen, alternatieve, Troonrede. Hier met Bill de Blasio, de burgemeester van New York. © Photo News