Huis stort in na aanrijding: ‘We hadden morsdood kunnen zijn’

Eric Samyn (72) en zijn vrouw Lea Serry (71) hadden geluk bij een ongeluk. Een auto die was afgeweken na een botsing reed de voorgevel van hun woning compleet aan diggelen. Een deel van het huis stortte in, maar Eric en Lea bleven ongedeerd. „We danken de Heer op onze blote knieën”, zegt het stel.

Tim Hoorne (28) was donderdagmorgen op weg naar zijn werk toen het fout liep. Toen hij door het Belgische dorpje Wingene reed werd hij plots verrast door een auto die van rechts kwam. Na een lichte aanrijding verloor Hoorne de controle over zijn stuur. Zijn auto raakte rechts van de weg af, miste nipt een elektriciteitspaal en knalde vervolgens hard in de voorgevel van een woning. Door de klap stortte de voorzijde van het huis gedeeltelijk in. Een slaapkamer kwam volledig naar beneden. Hoorne liep lichte verwondingen op.

Eric Samyn (72) en Lea Serry (71), de bewoners van het huis, schrokken zich een hoedje. „Ik lag nog in bed in de slaapkamer aan de achterzijde", vertelt Eric. „Ik hoorde een enorme klap en ben vlug naar beneden gelopen. Toen ik buiten kwam, waren ook al enkele buren op het geluid afgekomen. Ik geloofde m'n ogen niet toen ik de schade zag."



Echtgenote Lea is er niet goed van. „Ik was al op en dronk een kopje koffie op de veranda toen het gebeurde”, vertelt ze. „Eerst besefte ik niet wat er aan de hand was. Eric kwam naar beneden gestormd en liep naar buiten. Een paar seconden later was hij alweer binnen. ‘Ze zijn ons huis binnengereden’, zei hij. De schrik sloeg me om het hart.”



Voorgevel scheurt verder

De schade is enorm. „We wonen hier al een jaar of veertig”, zegt Lea. “In de slaapkamer die nu naar beneden is gekomen, slapen we niet meer. Een tijd nadat ook onze laatste zoon het huis uittrok, zijn we verhuisd naar zijn kamer, aan de achterzijde van het huis. Het is daar rustiger. Gelukkig maar, anders had Eric het allicht niet overleefd.”

In de uren na het ongeval bleek dat de voorgevel van de woning zachtjes verder scheurde, ter hoogte van de dakgoten. “Na overleg met een stabiliteitsingenieur hebben we besloten om een aannemer te regelen die de woning verder gedeeltelijk moet afbreken, tot elk gevaar op instorting is verdwenen”, zegt kapitein Sigurd Van Der Straeten van de brandweerpost Zwevezele.

Quote Op zolder staan nog zoveel spullen waar we nu door het gevaar op instorting niet meer bij kunnen

De brandweer vreesde dat bij een verdere instorting het gewicht van de grote dakkapel ook de rest van de woning mee in de vernieling zou sleuren. Lea en Eric hoorden het nieuws van de verdere afbraak van hun huis teleurgesteld aan. „Op zolder staan nog zoveel spullen waar we nu door het gevaar op instorting niet meer bij kunnen”, zegt Lea. „Dat is jammer, maar we begrijpen het wel.”

Het echtpaar beseft dat ze waarschijnlijk lange tijd niet meer in hun eigen huis zullen wonen. „En dat terwijl we zoveel hebben geïnvesteerd om alles weer piekfijn in orde te krijgen", zegt Lea. Zij en Eric kunnen voorlopig terecht in een appartement van een familielid.

Volledig scherm De ravage was enorm na de aanrijding. © Hans Verbeke

Bewoonster Lea Serry in gesprek met een politieman.