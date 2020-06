Huis van Afgevaardigden VS neemt wet politiehervorming aan

VIDEO Grote zorgen over recordhit­te in Siberië: ‘Maand na maand worden we verrast’

25 juni De temperaturen rond de poolcirkel blijven maar de pan uit rijzen. Al maanden worden er in Siberië ongekend hoge temperaturen opgemeten. Nu lijkt er sprake van een nieuw opzienbarend hitterecord. De World Meteorological Organisation trekt aan de bel en heeft aan de Russische autoriteiten bevestiging gevraagd of op 20 juni écht een temperatuur van 38 graden werd gemeten in de stad Verchojansk.