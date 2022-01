Huizen op eiland Tonga compleet verwoest na vulkaanuitbarsting, dodental opgelopen naar vijf

Voor het eerst water uit Noordzee omgezet in drinkwater: ‘Dit is een mijlpaal’

Waterbedrijven in België hebben in Nieuwpoort voor het eerst zeewater omgezet in drinkwater. Vlaanderen is daarmee de eerste regio aan de Noordzee die de zee als bron voor drinkwater gebruikt, meldt het Belgische persbureau Belga. Het proefproject moet leiden tot een fabriek waarin in 2025 van zoet en brak water en zeewater jaarlijks vier miljoen kubieke meter kraanwater wordt gemaakt.

