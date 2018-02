Human Rights Watch: Dorpen Rohingya platgewalst met bulldozers

Wreedheden

,,In veel van die dorpen hebben zich onbeschrijfelijke wreedheden afgespeeld tegen de Rohingya", aldus Brad Adams van HRW. ,,VN-experts zouden die mensenrechtenschendingen moeten kunnen vaststellen om de verantwoordelijken te identificeren. Maar de bulldozers dreigen alle herinneringen en daarmee ook elke wettelijke claim van de vroegere bewoners weg te vegen." Toekomstig forensisch onderzoek is dus vrijwel uitgesloten. Van de moslimcultuur is hoegenaamd niets over. Islamitische begraafplaatsen zijn verdwenen maar ook recente massagraven zijn nu veel moeilijker te traceren.



Myanmar houdt vol dat het in het platgewalste gebied nieuwe wegen wil aanleggen en huizen wil bouwen, ook voor teruggekeerde Rohingya-vluchtelingen, maar HRW kan dat niet serieus nemen. ,,Minstens twee van de vernielde dorpen waren nog intact en dus perfect bewoonbaar.'' Een lokale bestuurder heeft bevestigd dat de nieuwbouw ‘deels bestemd is voor moslims’. In de praktijk zouden alleen boeddhisten de nieuwe huizen krijgen. Op een recente lijst van toekomstige bewoners blijkt dat van de 787 nieuwe huizen er 22 zijn toegewezen aan ‘Bengalezen’, de beledigende term waarmee nationalisten in Myanmar Rohingya plegen aan te duiden.