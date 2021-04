Husky vindt baby van paar uur oud in park: ‘Hij begon met zijn neus ergens tegenaan te duwen’

Vandaag, een week na de bijzondere vondst, doet de politie een dringende oproep aan de moeder van het kind en mogelijke getuigen die hebben gezien hoe de baby werd achtergelaten. ,,Ik richt me nu tot de moeder van George’’, zegt politie-inspecteur Neil Hunt van de West Midlands Police. ,,Jij bent mijn voornaamste zorg nu. We willen er zeker van zijn dat je in orde bent. Ik weet niet onder welke omstandigheden George is geboren, maar ik ben zelf ook een ouder en ik weet precies hoe overweldigend het kan zijn om ouder te worden.’’



,,We staan klaar om je elke hulp te bieden die je nodig hebt. George is veilig en gezond. Het gaat ons nu om jouw gezondheid en welzijn. Je zit absoluut niet in de problemen.’’ De oproep gaat vergezeld van foto's van het gevonden jongetje en een screenshot van bewakingsbeelden uit de omgeving. Daarop is een jonge vrouw te zien. George werd een week eerder iets voor 18.00 uur plaatselijke tijd gevonden. De vrouw, een tiener of begin twintiger, loopt even daarvoor weg van het park. Ook als zij niet de moeder is, wil de politie haar graag spreken.



De politie gaat ervan uit dat het kind pas enkele uren oud was toen het gevonden werd. Het is niet in een ziekenhuis of met professionele medische hulp geboren. Dat maakt de politie op uit de wijze waarop de navelstreng is doorgesneden.