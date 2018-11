Ian (5) geeft auto’s en knuffels aan overleden kinderen

Om de paar maanden verzamelen Ian en zijn moeder oud speelgoed. ,,Ik ben daarmee begonnen omdat ik hem wil leren dat delen belangrijk is. Veel kinderen groeien tegenwoordig op in luxe. Ik wil dat Ian beseft dat niet iedereen het zo goed heeft als wij’’, zegt Shahila. ,,Mijn ouders hebben daar toen ik klein was ook altijd een punt van gemaakt. Toen ik 2,5 was, heeft mijn vader mij geadopteerd. Ik woonde in een kindertehuis van moeder Theresa in India omdat mijn biologische ouders me te vondeling hadden gelegd. Ik herinner me er niets meer van, maar als ik op de foto's afga die ik ervan gezien heb, lijkt het nog het meest op een konijnenhok onder de trap. Bij mijn adoptieouders kwam ik nooit iets te kort, maar ze waakten erover dat ik nooit zou vergeten waar ik vandaan kwam. Misschien geef ik die lessen nu onbewust door aan Ian.’’



Als de speelgoedzak vol zit, mag Ian beslissen wat er met de spullen gebeurt. ,,Soms geven we het weg aan goede doelen. Deze keer wilde hij het op de graven leggen. Ian had tijdens een bezoek aan het kerkhof de kleine graven opgemerkt. Ik legde uit dat daar kindjes lagen die nu in de hemel zijn. Het viel hem op dat er op geen enkel graf iets lag om mee te spelen. 'In de hemel hebben ze toch ook speelgoed nodig?', vond Ian.’’