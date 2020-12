Iedereen door de bocht: EU-begroting goedgekeurd

De Europese leiders zijn het in Brussel eens geworden over de meerjarenbegroting en het coronahulpfonds. Dat betekent ook dat het conflict met Hongarije en Polen is opgelost. Die hadden hun veto gebruikt om hun zin te krijgen over de door hen zo verfoeide rechtsstaattoets.

De opluchting droop van de tweet van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad: ‘Nu kunnen we beginnen met de wederopbouw van onze economieën.’ Aan het begin van de avond klonk er een ‘ja’ van alle Europese leiders, dus ook de Hongaarse premier Viktor Orbán en zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki. Er kan nu eindelijk beleid worden gemaakt met de 1074 miljard euro van de meerjarenbegroting en de 750 miljard in het coronafonds. Dat fonds is bedoeld voor de landen die het hardst getroffen zijn door de pandemie.

Ondanks alle rumoer rond de (waarschijnlijk) laatste Europese top van het jaar begon de vergadering van de verzamelde leiders met een minuut stilte. Het was ter nagedachtenis aan Valéry Giscard d’Estaing, de vorige week overleden oud-president van Frankrijk. Hij had een belangrijke stem in de Europese eenwording.

Hoe zuur zou Giscard d’Estaing het wel niet hebben gevonden dat de aanloop naar deze top werd overschaduwd door een donkerzwarte ruzie over geld, maar meer nog over het verval van de rechtsstaat in enkele EU-lidstaten. Polen en Hongarije weigerden tot aan de top hun handtekening te zetten onder dat duizelingwekkende aantal miljarden, omdat ze boos zijn dat lidstaten die het niet zo nauw nemen met de rechtsstaat (bijvoorbeeld Polen en Hongarije) gekort kunnen worden op EU-fondsen. Daarop werden bijna alle andere 25 lidstaten weer boos, omdat de dwarsliggers op een wat hen betreft oneigenlijke manier de boel blokkeren.

Duits compromis

De leiders begonnen aan de top met een door Duitsland bedacht compromis. De kern daarvan is dat een eventuele sanctiemaatregel eerst moet worden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie. Premier Mark Rutte toonde zich vooraf niet overtuigd. In Nederland en geestverwante landen bestond de vrees dat de rechtsstaatregels vertraging zouden oplopen en dat kwaadwillenden tot die tijd hun gang kunnen gaan. Rutte wilde van de Europese Commissie weten of de rechtsstaattoets hoe dan ook gaat gelden voor geld dat vanaf 1 januari wordt uitgekeerd. Die garanties heeft hij dus nu gekregen, bevestigt een EU-diplomaat. De uiteindelijke tekst verduidelijkt bovendien dat er alleen gekort mag worden op subsidies als er vanwege de belabberde rechtsstaat geld van Europese belastingbetalers verkeerd terechtkomt. Ook staat er met nadruk dat de procedure objectief en onpartijdig is en alle lidstaten gelijk behandelt.

De premier wilde daarnaast ook dat het Europees Parlement zijn toestemming geeft aan het compromis. Kopstukken uit het Parlement lieten gaandeweg de dag al weten dat het hun steun kan wegdragen, ook al wordt er volgende week pas over gestemd. Ook dat zou voor Rutte voldoende zijn geweest.

Uitstel

Wel kwam er felle kritiek van Sophie in ’t Veld (D66), een voorstander van de rechtsstaattoets. Ze is niet blij met wat er is bedacht: ,,Het directe effect is uitstel. Genoeg uitstel voor de Hongaarse premier Orbán om zijn herverkiezing veilig te stellen.” Ze zou het bovendien onacceptabel vinden als regeringsleiders de Europese Commissie gaan instrueren. ,,Dan is het gedaan met de onafhankelijkheid van de Commissie. Als Von der Leyen dit laat gebeuren is het hek van de dam. We kunnen als Parlement niet accepteren dat een ondemocratisch orgaan dat met veto’s werkt, de Europese Raad, democratisch aangenomen wetgeving vleugellam maakt.”

De discussie over de begroting en de veto’s van Polen en Hongarije domineerden een belangrijk deel van de agenda. Een hoge EU-diplomaat zei het deze week zo: ,,Als er geen akkoord is over de begroting zal een akkoord over het klimaat alleen maar moeilijker worden.” De leiders moeten namelijk ook nog overeenstemming bereiken over de klimaatdoelen voor 2030. De bedoeling is om in dat jaar de CO2-uitstoot met 55 procent verminderd te hebben.

Een ander heikel punt op de agenda: eventuele sancties tegen Turkije. Dat land heeft ruzie met EU-lidstaat Cyprus, omdat het voor zijn kust (in betwiste wateren) aan het boren is naar olie en gas. Tijdens de vorige Europese top, die van oktober, hadden de leiders Cyprus verzekerd dat Turkije gestraft zou worden als het niet zou stoppen met boren. Sancties werden toen nog een stap te ver geacht.

