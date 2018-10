Iedereen in Thailand wil verdienen aan grotjongens

VideoVoordat de Thaise grotjongens deze week als vips aan een reis naar Argentinië en de VS begonnen, zochten verslaggever Eefje Oomen en cameraman Nick Rompelberg ze in alle stilte in Thailand op. Daar vielen zij van de ene in de andere verbazing. Een shirtje kost 8 euro, een interview zes maanden cel.

De avond voor ons vertrek uit het grottengebied is er mail. Leraar Eo. Of we kunnen vergeten wat we hebben gehoord en gezien. De informatie is, schrijft Eo, ‘not allowed’, ‘not confirmed’ and ‘can be misinterpreted and misunderstood’. Serieus, we moeten van onze reportage afzien.

Wat moeten we hier nu weer mee? We weten het niet, maar wat we wel weten, is dat deze vreemde mail helemaal past bij de vijf vreemde dagen die we net in Thailand hebben doorgebracht. En dat terwijl we alleen maar wilden uitzoeken hoe het nu met de grotjongens gaat.

Een vraag waar we een antwoord op vonden, maar we kregen er talloze vragen voor terug. Wie van het hele verhaal profiteert, bijvoorbeeld. Zijn dat Mark, Tlen, Mix, Note, Night, Nick, Tee, Biw, Pong, Dom, Titan, Adul en assistent-coach Aek? Of gaan anderen er met hun levensverhaal vandoor?