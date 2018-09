Het appartement is nog wat kaal, de Van Zwedens zijn net gearriveerd in New York. Er staat één prominent meubelstuk in de ruime woonkamer met uitzicht op het Lincoln Center, waar Jaap van Zweden (57) vanavond voor het eerst als chef-dirigent het voornaamste orkest van de stad leidt: een flinke tafel om aan te studeren. De partituren liggen opengeslagen met het potlood ernaast, enkele dagen voor het openingsconcert waar New York al weken naar uitkijkt. De stad hangt vol reusachtige posters met de kale schedel van Jaap van Zweden. Als hij vanuit zijn statige appartementencomplex Broadway op stapt, staat hij binnen een paar minuten oog in oog met zichzelf. ,,Leuk hoor. Maar ja, die posters komen en dan gaan ze weer. Ik ben hier niet om posters van mezelf te zien. Dat is geen valse bescheidenheid, zo zit ik er gewoon helemaal niet in.''