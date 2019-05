‘Ik ga iedereen vermoorden’; passagiers overmeesteren agressieve man tijdens vlucht

De 27-jarige Jodie Fisher zal de start van haar vakantie naar Gran Canaria niet snel vergeten. Toen ze een medepassagier verzocht om de leuning van zijn stoel iets rechter te zetten, werd de man agressief. ,,Hij greep me vast, nam mijn smartphone af en rukte mijn horloge van mijn pols”, getuigt Fisher aan Britse media. ,,Daarna beet hij mijn zus in de arm en bedreigde hij een man en een vrouw die ons probeerden te helpen.”



,,Ook de bemanning kreeg het te verduren”, vertelt de twintiger. ,,Ik kon hem tot achterin het vliegtuig horen schreeuwen. Hij pakte koffiebekers en gooide ze in het rond”. Twee stewards trachtten de man te kalmeren, maar dat bleek tevergeefs.

Bedreigingen

De reiziger sloeg alle waarschuwingen van het personeel in de wind en werd almaar agressiever. ,,Hij pakte een brandblusser en wilde een stewardess slaan”, aldus Fisher. Toen de man probeerde een van de nooddeuren tijdens de vlucht open te trekken, grepen enkele passagiers in. Ze duwden hem op de grond en hielden hem in bedwang.

In het filmpje, gemaakt door Fisher, is te horen hoe de reiziger door het lint gaat. ,,Ik maak jullie allemaal kapot. Denk maar niet dat ik een grap maak”, zo schreeuwt hij. ,,Oh, je denkt dat dit grappig is. Ik zal je huis platbranden, dat verzeker ik je”.

Bij aankomst in Gran Canaria wachtte de Spaanse politie hem op. Hij werd onmiddellijk meegenomen. Een woordvoerster van Ryanair laat aan de krant Manchester Evening News weten dat hij niet langer welkom is bij de vliegtuigmaatschappij.

Incidenten

Op Europese vluchten vinden regelmatig gewelddadige incidenten plaats. Elke drie uur wordt de veiligheid aan boord van een vliegtuig binnen Europa in gevaar gebracht door wangedrag van een passagier. In zeventig procent van de incidenten is sprake van agressie, vaak door overmatig drank- of drugsgebruik in combinatie met psychische problemen.