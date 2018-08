'Ikea lanceert nieuwe gehaktballetjes van kangoeroevlees'

De zogenoemde Roo Balls liggen voorlopig nog niet in de winkel. Ze zijn eind deze maand eerst verkrijgbaar bij het Museum of Contemporary Art in Sydney. Daar vindt dan het Democratic Design Days-festival plaats, waar bezoekers een kijkje kunnen nemen achter de schermen van Ikea. Als de balletjes een succes zijn, komen ze later wel in de schappen.



Het bedrijf zelf is in ieder geval erg enthousiast over de nieuwe creatie. ,,We hebben een heerlijke gehaktbal gemaakt die thuis ook nog eens makkelijk en goedkoop na te maken is voor de klanten'', zegt Ivana Frost, bij Ikea verantwoordelijk voor het eetbare assortiment. Het is de eerste keer dat de gehaktballetjes, die overigens ook in een zalm-, kip- en vegavariant bestaan, speciaal voor een lokale markt worden aangepast.