In Amerika is kiezers afschrikken een ware kunst: dit zijn de sluwste voorbeelden

UPDATE/VIDEO Progressie­ve Amerikaan­se opperrech­ter en voorvech­ter vrouwen­rech­ten Bader Ginsburg (87) overleden

19 september In haar huis in Washington is de Amerikaanse progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg (87) overleden. Dat heeft het hooggerechtshof in de VS vrijdagavond bekendgemaakt. Het overlijden van de oudste rechter van het hoogste Amerikaanse rechtscollege biedt president Donald Trump de mogelijkheid een conservatieve rechter te benoemen. Oud-president Barack Obama vindt dat tot na de presidentsverkiezing moet worden gewacht met het benoemen van een opvolger.