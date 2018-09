In Baltimore is de huizencrisis alweer terug

De brief ligt op de salontafel. Het staat er echt: volgende week wordt het dak boven haar hoofd geveild in een executieverkoop. Cheryle Ricks (58) kan de hypotheek op haar charmante bungalowtje in een buitenwijk van Baltimore niet meer betalen.



De inwonende zieke vriendin die huur betaalde, is vertrokken naar een verzorgingshuis, de kanker in haar eigen linkerborst maakte het onmogelijk genoeg te verdienen met haar coachingsbedrijf voor vrouwen. Haar zoon zou geld lenen om zijn moeders huis te kunnen houden - ook niet gelukt. Ze heeft nog een week om met ruim 40.000 dollar (meer dan 34.000 euro) over de brug te komen. Het is hopen op een wonder.