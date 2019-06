In buik geschoten zwangere vrouw zelf aangeklaagd voor doodslag

video Biden hard aangepakt in tweede debat tussen Democrati­sche presidents­kan­di­da­ten

8:31 In de VS vond gisteravond het tweede debat plaats tussen de Democratische presidentskandidaten die het in 2020 tegen Trump op willen nemen. Er was meer spektakel dan op de eerste avond. Kamala Harris was degene die de meeste indruk maakte in dit debat. De senator uit Californië zaagt overduidelijk aan de stoelpoten van Joe Biden.