In de buurt van New Delhi is de jungle weer terug: ‘Heb je gehoord dat er gisteren een luipaard is aangereden?’

Grieken­land: alleen gevacci­neer­den mogen café of restaurant in, geldt ook voor toeristen

9:03 Alleen volledig tegen corona gevaccineerden komen in Griekenland de horeca nog in. Wie vanaf vrijdag een café, restaurant of bioscoop in wil, moet een inentingsbewijs kunnen tonen. Niet-gevaccineerden blijven wel welkom op het terras.