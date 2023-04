In ‘de hel op aarde’ is het nu zo gevaarlijk dat ook de vrijwilligers het laten afweten

Onnatuur­lij­ke dood meisje (10) in Duits kinderte­huis: 11-jarige jongen verdacht

In het onderzoek naar de dood van een 10-jarig meisje, dinsdag in een jeugdzorginstelling in het zuiden van Duitsland, wordt een 11-jarige jongen verdacht. Dat hebben politie en justitie vrijdagmiddag bekendgemaakt.