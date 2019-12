In dit Frans rusthuis moest de bingomiddag wijken voor... een stripact

De Gentlemen Chippendales deden waar ze voor waren ingehuurd en toonden al strippend hun gebruinde torso’s aan de dames op leeftijd. Of het drietal uit Marseille ‘full monty’ ging, is niet bekend.



De directrice kwam op het idee door een initiatief in het Verenigd Koninkrijk. Op verzoek van een jarige bewoonster (89) kwamen daar vorig jaar enkele mannelijke strippers naar haar rusthuis om eenmalig de maaltijden te serveren. De mannen gingen toen enkel in een schort gekleed.



Het Franse publiek was helemaal verrukt door het optreden van de strippers, weet de Franse krant Var Matin. Een van hen heeft de Gentleman Chippendales al geboekt voor haar honderdste verjaardag.