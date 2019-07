In dit wrak zat Marie zes dagen vast tijdens hittegolf: ‘Overleefd op regenwater’

Marie Bastide, Corine voor vrienden, verdween op dinsdag 23 juli van de radar nadat ze rond middernacht had getankt in Awans, nabij Luik. Ze was op weg naar huis, zo'n dertig kilometer verderop, maar kwam nooit aan.



,,We sloegen meteen alarm”, vertelt haar zoon Hadrien Riga (18) nadat zijn moeder na zes dagen levend was teruggevonden in haar wagen. Hij zit er nog altijd flink mee. Samen met zijn twee jongere broers (13 en 16) beleefde hij de zes vreselijkste dagen van zijn leven. ,,We vreesden dat ze in de Maas was beland met haar wagen of was ontvoerd. De wereld zakte weg onder onze voeten.



,,Hoe meer dagen voorbijgingen zonder nieuws, hoe minder hoop we hadden op een goede afloop. Mama zou ons nooit zomaar achterlaten of dagenlang niets laten horen, dus er moest wel iets ergs zijn gebeurd.”