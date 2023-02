In Donetsk gedode Britse hulpverleners kunnen eindelijk begraven worden

Redder van mens- en dierenlevens

De nabestaanden van Chris Parry lieten vorige maand na de bevestiging van zijn dood in een verklaring via het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken weten ‘buitengewoon trots’ te zijn ‘op zijn onbaatzuchtige vastberadenheid om ouderen, jongeren en kansarmen in Oekraïne te helpen.’ De twintiger voelde zich volgens hen in maart 2022 ‘in het donkerste uur van de Russische invasie’ aangetrokken tot Oekraïne en redde ‘ruim vierhonderd mensenlevens en veel verlaten dieren’.

Amerikaanse hulpverlener

Intussen raakte bekend dat donderdag in de stad Bachmoet een Amerikaan werd gedood. Hij was oprichter van de humanitaire organisatie Global Response Medicine. De 33-jarige Pete Reed stierf ‘terwijl hij hulp verleende’, aldus de niet gouvernementele organisatie in een verklaring. De dertiger zou zijn gedood toen zijn ambulance door Russische troepen werd beschoten. De voormalige marinier, die vocht in Afghanistan, werkte eerder als hulpverlener in Irak.