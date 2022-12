In een halfuur van +6 naar -16 graden: VS waarschuwt voor snelle bevriezing in 'Arctische explosie’

met videoVoor veel Amerikanen is het nog maar de vraag of ze vandaag hun kerstbestemming op tijd kunnen bereiken. Vrijdag werden door het hele land al ruim 5200 vluchten geschrapt vanwege een historische winterstorm. Ook tientallen treinen zullen vandaag niet vertrekken als gevolg van het extreme weer.

De storm die ‘Elliott’ is gedoopt is volgens schattingen 3200 kilometer breed en teistert een gebied van Texas tot Maine. Amerikaanse weermannen- en vrouwen spreken van ‘een orkaan in een sneeuwstorm’. Die zorgde er al voor dat bij minstens anderhalf miljoen mensen de stroom uitviel. Bijna tweederde van de Amerikanen had last van het extreme weer dat volgens getuigenissen een nieuw fenomeen deed voelen: ‘beukende sneeuw’. En dat in combinatie met een ijskoude lucht die binnen tien minuten bevriezing kan veroorzaken.

Volledig scherm De winterstorm teistert sinds donderdag Iowa. © AP

Media spreken van een ‘Arctische explosie’ waarin temperaturen in recordtempo dalen tot ver onder nul. In Colorado ging het kwik donderdag van 5 graden boven nul naar 23 onder nul. Cheyenne en Wyoming registreerden de grootste temperatuurdaling ooit binnen een uur: van 6 graden boven nul naar min zestien, en dat in dertig minuten. Het koudst werd het vrijdag volgens de weerdienst in de stad Havre in het noorden van de staat Montana, waar een temperatuur van -39 graden Celsius werd gemeten. In onder andere de staten North Dakota, South Dakota, Oklahoma en Iowa was de zichtbaarheid op de wegen nagenoeg nul en riepen de autoriteiten mensen op thuis te blijven.

Volledig scherm De brandweer van Detroit zat met bevroren slangen. © Getty Images

‘Moeder natuur’

,,We hebben dit weekend ijs, overstromingen, sneeuw, temperaturen onder het vriespunt en verder alles gehad wat moeder natuur op ons af kon sturen”, zei de New Yorkse gouverneur Kathy Hochul (D) gisteren op een persconferentie. Reizigers in het hele land die geen gehoor hadden gegeven aan dringende oproepen thuis te blijven liepen vrijwel overal vast. Er vielen minstens negen doden op de weg terwijl de storm door het land raasde. De brandweer van Detroit moest vrijdag ijs van hun brandslangen slaan tijdens het blussen van een magazijnbrand.

Overal in de zogenoemde ‘bevroren zone’ openden openbare bibliotheken en politiebureaus hun deuren voor mensen die niet meer thuis konden komen.Lisa Freeman,directeur van Compass House, een opvangcentrum voor daklozen in Buffalo, zei tegen The Washington Post dat de teams op straat snel moesten handelen om lijden of sterfgevallen te voorkomen. ,,Je loopt en probeert mensen te vinden,” vertelde Freeman.,,Dan ga je terug naar je auto en warm je op. Het is gek en koud en je moet het gewoon proberen te redden.”

Bekijk in de video hieronder meer beelden van het extreme weer in de VS. Het verhaal gaat daarna verder.

,,Sommige mensen in Buffalo zeggen dat dit een van de ergste stormen is die ze ooit hebben meegemaakt”, zei de burgemeester van de stad, Byron W Brown. ,,We zijn gewend om met normale sneeuwval om te gaan. We gaan er prima mee om, maar deze storm is zeker een zeer uitdaging”. Nadat Joe Biden in het Witte Huis was ingelicht over Elliot, zei de president: ,,Dit is niet zoals een sneeuwdag toen je klein was. Dit is een serieuze zaak.”

De krachtige storm hield ook huis in Canada waar vluchten werden geannuleerd, snelwegen werden afgesloten ​​en waar honderdduizenden mensen zonder stroom kwamen te zitten. In het zuidwesten van Ontario blokkeerde een kettingbotsing van 100 voertuigen delen van Highway 401, een belangrijke verkeersader.

Nederlanders die met KLM vanuit de VS en Canada naar Nederland vliegen om hier kerst te vieren, hoeven zich overigens geen zorgen te maken. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij komen de eigen vluchten op Noord-Amerika niet in de problemen door het winterse weer.