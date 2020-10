In heel Frankrijk luiden kerkklokken na terreuraanslag Nice

Video ‘Terreur­aan­slag’ in kerk Nice: drie doden onder wie koster, veilig­heids­waar­schu­wing voor heel Frankrijk

13:35 Bij een mesaanval in een kerk in het Zuid-Franse Nice zijn vanmorgen drie personen om het leven gekomen. Een van hen is de koster, de twee anderen waren vrijwilligsters. Naar aanleiding van de aanslag is het anti-terreurwaarschuwingssysteem voor heel Frankrijk opgeschaald naar het hoogste dreigingsniveau.