In het verwoeste Marioepol liggen de lijken op straat: ‘De stad is eigenlijk dood’

Het beleg van Marioepol wordt wel vergeleken met de belegering van de Russische stad Leningrad - het huidige Sint-Petersburg - door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. De satellietbeelden spreken voor zich. Een groot deel van de zuidelijke havenstad is vernietigd door de Russen.

De autoriteiten zeggen dat tachtig procent van de stad verwoest is. De Russen hebben Marioepol in een wurggreep. De voorraden raken op, evacuatie via ‘humanitaire corridors’ verloopt moeizaam.

De 17-jarige scholiere Yuliia Karpenko vluchtte met haar moeder en stiefvader de stad uit, nadat hun flat werd getroffen bij een Russisch luchtaanval. ,,Alle ramen lagen aan diggelen’', vertelt ze tegen persbureau Reuters. ,,We waren bang omdat onze flat zwaar beschadigd was.’'

Dood en verderf

De flat ernaast stond in brand. Dat was het sein om te vluchten, weg van de dood en het verderf en de verwoestingen door de aanhoudende Russische beschietingen en bombardementen, waardoor de stad verstoken is van elektriciteit, verwarming en water.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Satellietbeelden tonen de verwoestingen in de stad. © VIA REUTERS

Yuliia verblijft nu in de westelijke stad Lviv, . Ze keek ernaar uit om dit jaar haar middelbare schooldiploma te halen. Ze wilde daarna naar de universiteit, maar wist nog niet of ze sociologie of letteren wilde studeren. Nu ligt haar leven in puin, net zoals de stad waarin ze woonde.

,,Al mijn plannen zijn verwoest’', zegt ze in een telefonisch interview vanuit een schuilkelder. ,,Ik hoop nu naar Duitsland te gaan. Ik wil nog steeds studeren.’’

Burgerdoelen

Zo’n 400.000 inwoners zitten al ruim twee weken vast in Marioepol. De Russen ontkennen aanvallen op woonwijken en burgerdoelen. De verwoestingen in de stad bewijzen het tegendeel. Deze week werd het theater in de stad gebombardeerd, terwijl daar ruim duizend Oekraïners, onder wie kinderen, in een schuilkelder zaten, meldden het stadsbestuur.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Een vader loopt met zijn kind langs een tank van pro-Russische strijders © REUTERS

Volgens de autoriteiten hebben zeker 130 mensen het overleefd maar is het lot van honderden anderen nog ongewis.

De autoriteiten schatten dat ruim 2500 inwoners omgekomen zijn sinds de Russische aanval begon. De doden liggen op verschillende plekken nog op straat, slechts bedekt door een deken waar de voeten of handen onderuit steken.

,,Het is verschrikkelijk”, zegt Karpenko. ,,Huizen staan in brand, alle winkels zijn gesloten en ziekenhuizen zijn gebombardeerd. Er zijn niet genoeg artsen. Ik zag een man die al vier dagen dood op een bank lag. Hij was een alcoholist en was doodgevroren. Er was niemand om hem te helpen.’'

Lees door onder de foto.

Volledig scherm © REUTERS

De grootouders van Yuliia, beiden eind 70, zijn achtergebleven in Marioepol. Ze willen hun woning niet verlaten. Sinds woensdag heeft ze niks meer van hen gehoord. Telefoon- en internetverkeer is afgesloten. ,,Oude mensen als zij willen niet vluchten en schuilen’', zegt Yuliia. ,,Er kan van alles met ze gebeuren.’’

Te voet

Het gemeentebestuur waarschuwt dat eten en water opraakt. De gouverneur van de regio, Pavlo Kyrylenko, zegt dat de afgelopen dagen 35.000 mensen de stad hebben kunnen verlaten, te voet of in een konvooi van auto’s.

Een van hen is de 17-jarige Rostyslov Nepomniashchyh, een vriend van Yuliia. De reis langs Russische checkpoints duurde tien uur. Hij wil het liefst naar Polen of Duitsland. Ooit wil hij terugkeren naar Oekraïne, maar twijfelt of hij ooit weer naar Marioepol zal gaan.

,,Het heeft voor mij geen zin om terug te gaan naar Marioepol. Ik heb geen flat, geen plek om te wonen. De stad is eigenlijk dood.’’

Volledig scherm © AP