In Honduras hebben de bendes het voor het zeggen

In Honduras hebben gewapende gevangenen tijdens een opstand zeker 18 mensen gedood. Het zegt niet alleen iets over de toestand in de gevangenissen, maar ook over het geweld dat het land en de hele regio al jaren in zijn greep heeft.

Deze eeuw zijn er in Latijns-Amerika al 2,5 miljoen mensen omgekomen door moord en doodslag. En 17 van ’s werelds 20 dodelijkste landen liggen in deze regio. Honduras, ingeklemd tussen Guatemala en Nicaragua, is wat dat betreft een van de koplopers. De noordelijke stad San Pedro Sula was zelfs nog niet zo lang geleden de mondiale moordhoofdstad: nergens waar geen oorlog was werden zoveel mensen gedood als daar (173 per 100.000 inwoners). En dat voor een land met een bevolking van iets meer dan 8 miljoen.

Ontelbare miljoenen

Er is natuurlijk wel een regering, maar Honduras wordt in feite geregeerd door de vele bendes. Het gaat om drugs, het gaat om macht, het gaat om ontelbare miljoenen. Zuid-Amerikaanse kartels gebruiken Midden-Amerikaanse landen als doorvoerhavens voor hun transporten naar de Verenigde Staten. Dus wie daar de macht heeft, is koning.

Voor de lokale bevolking is het nog eens extra rampzalig dat de VS in 2012 meer dan 100.000 gevangen heeft uitgezet naar het land waar ze vandaan kwamen. Die gingen daar door met waar ze het beste in waren: moorden, afpersen, ontvoeren, handelen in drugs.

Insecten en ratten

De overheid, die ook nog eens gehinderd wordt door massale corruptie, doet wat ze kan om orde te handhaven. Dat leidt er onder meer toe dat in een land als Honduras de gevangenissen overvol zitten. Er zijn geen recente cijfers, maar op de site Prison Insider valt te lezen dat er in 2017 meer dan 20.000 mensen vast zaten, verdeeld over 31 gevangenissen. Die zijn daar totaal niet op berekend: bij de bouw is uitgegaan van niet meer dan de helft van die 20.000.

Mensenrechtenorganisaties spreken al jaren schande van de omstandigheden in de gevangenissen. Er is vaak geen daglicht, geen goede ventilatie en de hygiëne laat zo ongeveer alles te wensen over. Insecten en ratten hebben vrij spel, wat leidt tot dengue koorts, luchtweginfecties, schurft, schimmel en chikungunya (een virus dat wordt overgebracht door muggen).

Sommige gevangenissen hebben maar één dokter en één verpleegster. Gevangenen moeten zelf zorgen voor wc-papier, maandverband en zelfs drinkwater. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun cel, met spullen die ze zelf moeten betalen. Er is wel eten, maar alleen in zeer kleine porties. Prison Insider rept van 1 kip voor 25 gevangenen.

Mega-gevangenissen

Om de bijna onvermijdelijke ordeproblemen tegen te gaan, zijn er in Honduras twee mega-gevangenissen gebouwd. Dat is tevergeefs gebleken. Hier maken niet de bewaarders de dienst uit, maar de gevangenen. Wie geld heeft en/of aan het hoofd staat van een bende kan zijn gedwongen verblijf behoorlijk aangenaam maken. Waar normale gevangenen met 40, 80 of soms zelfs 100 man in één ruimte zitten, hebben de VIPs hun eigen cel met een bed, een kast, televisie, airco en wc.