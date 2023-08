In navolging van Libanon en Koeweit heeft nu ook Algerije de Barbie-film verboden

De film Barbie is nu ook verboden in het overwegend islamitische Algerije. De kaskraker was al in andere Arabische landen verboden vanwege het ‘niet overeenkomen met de religieuze en culturele overtuigingen van het land’.

Het Algerijnse verbod zou zijn vanwege ‘het promoten van homoseksualiteit en andere westerse afwijkingen’. De film is enkele weken in de Algerijnse bioscopen vertoond, maar daar is men dus op teruggekomen. Koeweit en Libanon gingen Algerije voor in het verbieden van de film, die nog wel te zien zou zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Onlangs meldde The Hollywood Reporter dat het streng-religieuze Saoedi-Arabië - tegen de verwachting in - wel overweegt om goedkeuring te verlenen, zij het met aanpassingen.

In tegenstelling tot andere films die in het Midden-Oosten zijn verboden, bevat Barbie, geregisseerd door Greta Gerwig, geen expliciete liefdesscènes tussen mensen van hetzelfde geslacht. De cast bevat echter wel lhbti-artiesten, waaronder Kate McKinnon, die homoseksueel is, en Hari Nef, die transgender is.

Een Koeweitse commissie voor filmcensuur verklaarde dat de films ‘ideeën en overtuigingen bevorderen die vreemd zijn aan de Koeweitse samenleving en de openbare orde’. De Libanese minister van Cultuur, Mohammad Mortada, vond dat Barbie ‘waarden van geloof en moraliteit tegenspreekt’ en ‘homoseksualiteit en seksuele transformatie’ promoot. Verschillende landen in het Midden-Oosten hebben overigens ook de film Lightyear, een spin-off van de Toy story-reeks, verboden vanwege een kus tussen twee vrouwen.

Kaart

De in het Westen zeer succesvolle Barbie-film was ook al verbannen in Vietnam en de Filipijnen, niet vanwege homoseksualiteit maar om een politiek eer gevoelige scène met een kaart die de Zuid-Chinese Zee toont. In de film staat Barbie (gespeeld door Margot Robbie) voor een kleurrijke wereldkaart. Deze kaart bevat een gestippelde lijn aan de zijkant van een ruwweg getekend ‘Azië’, waarvan sommigen denken dat het de omstreden ‘negen-dash lijn’ afbeeldt. Dit is een niet-officiële demarcatielijn die door de Volksrepubliek China werd gebruikt om haar territoriale aanspraken over grote delen van de Zuid-Chinese Zee aan te geven.

Het is een fel betwist gebied van de Stille Oceaan waarop niet alleen China, maar ook Taiwan, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen en Vietnam aanspraken maken. In de afgelopen jaren heeft de Volksrepubliek China visserijvaartuigen van Vietnam en andere staten die er met net zoveel recht rondvaren geblokkeerd, vandaar de gevoeligheid. Producent Warner Bros. heeft in verschillende verklaringen gezegd dat de aanstootgevende kaart slechts een ‘kindertekening’ is.

De Hollywood-kaskraker ging ook al met de nodige herrie in première in Japan, waar zogenaamde ‘Barbenheimer’-memes de film in verband brachten met de andere succesfilm, Oppenheimer, een film over de totstandkoming van de atoombom. Toch is Barbie een kassucces in Japan. Mitsuki Takahata, die Barbie in de nagesynchroniseerde Japanse versie heeft ingesproken, zei in een Instagram-bericht van 2 augustus dat ze ontzet was toen ze hoorde van de internetgrappen. ‘Dit incident is echt, echt teleurstellend’, postte ze. Desondanks smullen Japanse fans van de film.

