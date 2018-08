In New York omgebrachte Linda Olthof was gul en creatief: 'Iedereen hield van haar'

Linda Olthof voelde zich al langer niet veilig bij haar ex-man, zeggen vrienden van de in New York vermoorde Nederlandse actrice. Hij blijkt zich tot de tanden bewapend te hebben.

Orietta Crispino maakte afgelopen zaterdag nog toekomstplannen met Linda Olthof. Ze ziet het nog precies voor zich: het was bloedheet in New York, dus ze aten er watermeloen bij. In 2020 zouden Olthof en de artistiek directeur van het Theaterlab aan de zesendertigste straat op Manhattan een nieuwe show gaan opvoeren, en ze bespraken hoe het stuk eruit moest gaan zien. Olthof voelde zich eindelijk weer beter na een herniaoperatie, vertelt Crispino. ,,Ze begon aan nieuwe fase.”

De Italiaans-Amerikaanse theatermaakster is nog in shock van het nieuws dat maandagavond kwam. Er moet een streep door de plannen – Olthof (47) is er niet meer, vermoord door haar ex-man, met zoon Jimmy (6), en de nieuwe vrouw van haar ex, ook een Nederlandse. De moordenaar, James Shields, blijkt zwaarbewapend te zijn geweest. Hij had nog 7 magazijnen met kogels klaarliggen. ,,Dat is een interessante rimpel in de zaak,” zei onderzoeksleider Dermot Shea. ,,Waarvoor ze bedoeld zijn zal misschien wel nooit duidelijk worden.”

Voogdijzaak

Het lijkt erop dat de strijd om de voogdij over zoon Jimmy de stoppen bij Shields heeft doen doorslaan. In een wanhopig, woedend bericht op een GoFundMe-pagina om geld in te zamelen voor een advocaat, beschuldigde hij Olthof er eerder dit jaar van de jongen bij hem weg te houden. Ze zou hem slechts 2 weken per jaar met zijn kind gunnen. Maar New Yorkse bekenden van Olthof kregen van haar de indruk dat Shields onredelijke eisen stelde. Jimmy zat in Nederland op school, ze kon hem niet zomaar op het vliegtuig naar Amerika zetten. Bovendien kost heen en weer reizen nogal wat – daar had ze het geld niet voor.

Shields was opvliegend, vertelde Olthof haar vrienden – als het niet op zijn manier ging werd hij volgens haar heel kwaad. Crispino: ,,Ze vertelde me dat ze niet in zijn huis wilde logeren en een hotel boekte – hij was agressief.” Toen Linda Olthof vorig jaar vertelde dat haar ex was hertrouwd, hoopte de New Yorkse theatercollega nog dat de situatie zou verbeteren, dat Shields door zou gaan met zijn leven. Crispino voelde zich niet op haar gemak bij hem, zegt ze. ,,Hij was een beetje vreemd. Misschien was het een tikje sociale onhandigheid, zijn ongemak.”

Bloemen bij de voordeur

In de woning waar de 37-jarige fysiotherapeut zijn gezin vermoordde wordt op dinsdagavond nog volop sporenonderzoek gedaan door de New Yorkse politie. Mannen en vrouwen in witte pakken lopen in en uit, iemand heeft een bosje bloemen achtergelaten bij de voordeur van het appartementengebouw met drie verdiepingen.

Buren zijn geschrokken. Astoria, een populair deel van het stadsdeel Queens, thuishaven van een grote Griekse gemeenschap, is geen wijk waar geweerschoten gewoon zijn. Ook is het geen wijk waar buren bij elkaar over de vloer komen. De meeste bewoners van het blok waar James Shields woonde, zeggen dat ze weinig over hem weten. ,,Ik zag hem wel eens lopen, hij was vriendelijk, maar ik kende hem niet,” zegt overbuurvrouw Margarita Mikil.

In betere tijden, voor hun scheiding, waren Linda Olthof en haar toenmalige man bekende gezichten in de Nederlandse gemeenschap in New York. Ze kwamen wel eens naar borrels, en ze waren erbij toen een groep Nederlanders in 2010 in een bar in de omgeving van Times Square de verloren WK-finale tegen Spanje keek.

'Iedereen hield van haar'

Ben van Bergen, Amsterdammer die al 35 jaar in Amerika woont, hielp wel eens een student van theaterdocent Olthof op weg in New York. ,,Linda was een heel zachtaardige vrouw, heel zorgzaam, een goede moeder” zegt hij. ,,Ik voelde een sterke verbondenheid met haar. Ik had gehoopt nog koffie met haar te drinken voordat ze terug zou gaan naar Nederland. Dat ze er niet meer is, ik kan er gewoon niet bij.” Van Bergen ontmoette ook zoon Jimmy - officieel James junior. ,,Een heel leuk jongetje, een beetje verlegen,” in zijn herinnering.