In Sulawesi is aan alles een tekort en overheerst vooral de wanhoop

- Het dodental in Sulawesi in inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Veel van hen zijn al begraven, veelal in massagraven. Van veel van de slachtoffers is de identiteit niet bekend.



- Mensen verblijven met alles wat ze nog hebben op straat of in provisorische tenten.



- Het vliegveld van Palu, in het zuiden van Sulawesi, gaat vandaag of morgen weer open. Sinds dit weekend was men bezig met het verwijderen van brokstukken op de landingsbaan. Inmiddels zouden er al Indonesische militairen zijn geland.



- Veel slachtoffers die zijn begraven in de modder of onder het puin kunnen niet gered worden, omdat er gebrek is aan materieel om het vaak zware puin te ruimen.



- Geschat wordt dat er ruim 70.000 mensen dakloos zijn geworden.



- Nu steeds meer wegen vrij zijn van groot puin kan er verder landinwaarts naar slachtoffers worden gezocht. Verwacht wordt dat het dodental nog flink zal oplopen.



- Door de beving zijn landinwaarts enorme stukken land verzakt, alle bebouwing met zich meeslepend. Hierdoor zijn op sommige plekken metersdiepe modderpoelen ontstaan.



- Pas enkele duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd per schip.