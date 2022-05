In tien jaar tijd niet zo’n dodelijke schietpartij op een Amerikaanse school

Met 22 slachtoffers - een aantal dat mogelijk nog verder oploopt - is de schietpartij op de Robb Elementary School in het plaatsje Uvalde in Texas een van de dodelijkste ‘school shootings’ ooit in Amerika. De afgelopen tien jaar zijn er geen schietpartijen op scholen geweest waar er meer mensen bij omkwamen.

Negentien leerlingen en twee docenten werden gisteren dodelijk getroffen in het vuurwapengeweld van schutter Salvador Ramos (18), die zelf door politiekogels om het leven kwam. De ziekenhuizen behandelen meerdere slachtoffers, onder wie een een 10-jarige leerling en 66-jarige vrouw in kritieke toestand - mogelijk de oma van Ramos, die hij neerschoot voordat hij de school binnenviel.

Sandy Hook

Het dodental bij Robb Elementary is een van de hoogste uit de geschiedenis van schoolschietpartijen in de Verenigde Staten. Het is volgens de politie de dodelijkste sinds basisschool Sandy Hook in Newtown, Connecticut, in december 2012. Schutter Adam Lanza (20) doodde toen 27 mensen en zichzelf. Hij vermoordde eerst thuis zijn moeder, pakte haar vuurwapens en reed naar zijn voormalige basisschool. Met vier wapens schoot hij twintig kinderen dood van 6 en 7 jaar oud, vier leraren, de directeur en de schoolpsycholoog. Toen de politie arriveerde beroofde hij zichzelf van het leven.

Een persoon herdenkt de slachtoffers van Sandy Hook.

Virginia Tech

De dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school dateert van 16 april 2007, toen de 23-jarige student Seung-Hui Cho 32 medestudenten en faculteitsmedewerkers doodschoot tijdens twee aanslagen op de campus van Virginia Tech in Blacksburg. Hij schoot eerst in een woongebouw bij de universiteit een student dood en doodde een ander die het slachtoffer te hulp schoot. Twee uur later barricadeerde hij de deur van de hoofdentree van het schoolgebouw en vuurde zijn wapens af in verschillende klaslokalen, waarbij naast dertig mensen ook nog zeventien gewonden vielen.

Bloemen voor de slachtoffers van Virginia Tech in 2007.

Columbine High School

Inmiddels lang niet meer het grootste bloedbad, wel een met enorm veel impact: in 1999 schoten Eric Harris (18) en Dylan Klebold (17), studenten van Columbine High School, vijftien mensen dood. Twaalf studenten en een leraar werden in de schoolbibliotheek gedood, twee leerlingen werden doodgeschoten op het schoolplein en een docent werd fataal geraakt in de gang. Nog eens 21 mensen raakten gewond. Aan het eind van het door hun aangerichte bloedbad pleegden ze zelfmoord.

‘Columbine’ inspireerde documentairemaker Michael Moore tot het maken van een film - de awardwinnende docu Bowling for Columbine - over het wapengeweld in de VS. Het inspireerde helaas ook vele copycats wereldwijd in het doen van schietpartijen op scholen. Columbine wordt in Amerika haast als synoniem gebruikt voor bloedbaden op scholen.

Familie bezoekt de graven van de slachtoffers van Columbine High School.

