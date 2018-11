Inbreker slaat raam in en bloedt dood

Voormalig kampbewa­ker staat op zijn 94ste voor kinderrech­ter: ‘Ik ben geen nazi’

16:06 De 94-jarige man die in Duitsland terechtstaat voor medeplichtigheid aan massamoord in de Tweede Wereldoorlog, ontkent dat hij nazi is of was. De ex-kampbewaker zei dat hij niet tegen zijn meerderen durfde in te gaan. Dat in kamp Stutthof systematisch mensen werden vermoord, wist hij naar eigen zeggen niet.