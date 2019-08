Inbrekers maken miljoenen buit bij Aldi-weduwe

Onbekende daders braken afgelopen weekend in bij twee villa’s in de wijk Bredeney in het Duitse Essen. Babette Albrecht zou een van de twee slachtoffers zijn. De dader of daders hebben een buit gemaakt met een waarde die in dubbelcijferige miljoenen loopt, blijkbaar met het stelen van sieraden en contant geld.



Babette Albrecht trouwde op 25-jarige leeftijd in 1985 met supermarktmagnaat Berthold Albrecht, de zoon van Aldi Nord-oprichter Theo Albrecht. Ze veroorzaakte opschudding omdat ze brak met het beleid van de familie Albrecht om volledig uit de schijnwerpers te blijven. De familie trad niet graag naar buiten, nadat oprichter Theo Albrecht in 1971 ontvoerd was en pas werd vrijgelaten na het betalen van losgeld.



Sinds het overlijden van haar man krijgen Babette Albrecht en haar vijf kinderen 25 miljoen euro per jaar van de Jakobus Stichting, die 19,5 procent van de aandelen in Aldi-Nord bezit. Dit leidde tot een juridisch geschil met haar zwager Theo Albrecht junior.