Incident in kernreactor Iran kort na ingebruikname nieuwe uraniumcentrifuges

Nieuw atoomakkoord

Dat timing is opvallend: Iran is al enkele weken in overleg met China, Rusland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over een nieuw atoomakkoord.

In 2015 is een internationaal akkoord gesloten met Iran over de nucleaire projecten van dat land. In 2018 stapte voormalig president van de Verenigde Staten, Donald Trump, uit het akkoord en kondigde nieuwe sancties af tegen Iran. Iran voelt zich sindsdien niet meer verplicht zich aan die afspraken te houden.



Het land verrijkte onder meer tien keer zoveel uranium als is toegestaan. Sinds januari is Iran bovendien begonnen met het verrijken van uranium naar een puurheid van 20 procent. Het land stelt dat deze ontwikkelingen niet voor militaire doeleinden zijn.



Uranium moet een proces ondergaan om geschikt te worden gemaakt voor kernenergie of kernwapens. Een verrijking van uranium tot 20 procent is over het algemeen onvoldoende voor het maken van kernwapens. Voor kernenergie kan 3 procent genoeg zijn.