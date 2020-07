‘India hard op weg naar 2 miljoen corona-infecties’

Nationaal zijn er bijna 26.000 doden geregistreerd door corona. Verschillende Indiase staten en steden hebben opnieuw volledige of gedeeltelijke lockdowns ingevoerd.

Quote Alleen God kan ons redden Ballari Sriramulu, Gezondheidsminister in Indiase deelstaat Karnataka Het land maakt zich grote zorgen. Veelbesproken in de Indiase media is de wanhoopskreet van Ballari Sriramulu, Gezondheidsminister in de zwaar getroffen deelstaat Karnataka, in het zuidwesten van het land. Hier is het aantal besmettingen in korte tijd verdubbeld naar 50.000. Er zijn inmiddels 1032 mensen bezweken. ,,Het aantal gevallen zal met 100 procent stijgen. Je kunt zeggen dat het aan de regering ligt, je kunt zeggen dat het komt door onverantwoord of laks gedrag van ministers maar dit ligt niet in hun handen. Alleen God kan ons redden”, zei de aangeslagen minister. Een paar uur later herstelde hij zijn paniekerige uitspraak met de toelichting dat de regering hard streed tegen het virus en dat hij daarvoor de zegen van God had gezocht.

Laksheid

Waarnemers melden echter veel politieke onenigheid in verschillende deelstaten en ook op nationaal niveau over wat nu te doen. Volgens Kolli Srinath Reddy, voorzitter van de Public Health Foundation of India, een stichting waarin Indiase gezondheidsspecialisten en wetenschappers samenkomen, betaalt het land de prijs voor ‘laksheid’. Daarmee wordt bedoeld dat het beleid vaak slecht wordt gecommuniceerd, tegenstrijdig is en zwabbert door de ongekende economische problemen die de pandemie met zich meebrengt. Meer dan 100 miljoen Indiërs zijn werkloos geworden sinds premier Modi in maart vastberaden het hele land op slot gooide. Maar onvoldoende nagedacht bleek over de consequenties van het plots op straat zetten van miljoenen vaak ongeschoolde arbeiders in de steden.

De eerste lockdown kwam te vroeg en was slecht georganiseerd, zeggen Indiase commentatoren nu. Want de miljoenen ontslagen werknemers konden terug naar hun familie in dorpen op het platteland en juist daardoor verspreidde het virus zich sneller dan nodig was geweest naar alle hoeken van het land. Volgens Indiase gezondheidsexperts maakte Modi een tweede fout door vervolgens ook weer te snel aan te dringen op versoepelingen van de coronamaatregelen in de diverse staten. Daar waren demonstraties en rellen geweest van werklozen die zeiden dat ze banger waren dat hun familie zou doodgaan van de honger dan door het virus.

Hotspots

Gezien de snelheid van de besmettingen op dit moment schatten deskundigen dat het volgende miljoen al binnen een paar weken zal moeten worden genoteerd. De grote zorg geldt de landelijke gebieden waar diverse hotspots zijn en waar de gezondheidsvoorzieningen op een laag peil staan. Zorgwekkend is de situatie in de deelstaten Maharashta in het westen, Andhra Pradesh en het al genoemde Karnataka in het zuiden en Bihaar in het oosten.

Volledig scherm Een coronatest vandaag op straat in New Delhi. © EPA

Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met zorg de ontwikkelingen volgt in een land met 1,3 miljard inwoners, die vaak in dichtbevolkte steden wonen, benadrukken Indiase autoriteiten liever dat hun aanpak betere resultaten oplevert dan die van veel rijke, westerse, landen. Gekeken wordt dan naar het percentage mensen dat ziek werd én aan het virus overleed. In India is dat 2,5 procent, terwijl de Verenigde Staten en Brazilië respectievelijk 3,9 procent en ​​3,8 procent noteren. Wetenschappers kunnen nog moeilijk verklaren waarom relatief meer Indiërs herstellen dan Amerikanen. verschillende theorieën doen de ronde, variërend van een minder agressieve variant van het coronavirus in dit deel van Azië tot een betere weerstand van een minder kwetsbare bevolking omdat met name overgewicht en diabetes minder vaak voorkomen dan in westerse landen. Ook dat India een relatief jonge bevolking heeft zou een gunstig effect kunnen hebben op het sterftecijfer. Maar er is ook twijfel of de data die India vrijgeeft wel kloppen. Feit is dat er de laatste weken intensiever is getest, wat dus in ieder geval ook meer besmettingsgevallen aan het licht brengt.

Testen

De in de Indiase media opgevoerde viroloog dr. Jacob John van het Christian Medical College in Vellore zegt dat het nu van cruciaal belang zal zijn om meer tests uit te voeren op plaatsen waar de dekking beperkt is. ,,De weg voorwaarts is om zoveel mogelijk mensen te testen, om die geïnfecteerde mensen te kunnen volgen en isoleren, zodat de verspreiding van de ziekte wordt beheerst.”

