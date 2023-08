India landt als vierde land ooit op de maan: 'Plek waar ze zijn geland is heel bijzonder’

Het is India gelukt om op de maan te landen. De lander Vikram (Moed), met aan boord het karretje Pragyan (Wijsheid), bereikte rond 14.34 uur Nederlandse tijd het oppervlak. Daarmee is India het vierde land ooit dat op de maan landt. Alleen de Verenigde Staten, Rusland en China slaagden daar eerder in.

India is wel het eerste land dat erin slaagt te landen op de zuidpool van de maan. De onbemande verkenner moet daar twee weken experimenten uitvoeren. Op de zuidpool van de maan is mogelijk water te vinden. En als de zon er schijnt, kunnen zonnepanelen veel ektriciteit opwekken.

‘Succes voor de gehele mensheid’

,,India is op de maan”, riep de vluchtleiding uit. Dat werd herhaald door premier Narendra Modi, die de landing volgde. ,,Dit is een overwinning van het nieuwe India. Dit succes behoort de gehele mensheid toe’’, voegde hij toe. Het was de tweede keer dat India probeerde op de maan te landen. In 2020 stortte de Chandrayaan-2 hard neer door een softwarefout, India besloot daarna door te gaan met de missie Chandrayaan-3.

,,Dit is zo leuk’’, vertelt hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke, die net een collegezaal uitloopt waar hij samen met tientallen studenten en collega's de maanlanding op een livestream zag. ,,Een promovendus uit India had de livestream opgezet. We hebben heerlijk gekeken.’’ Juichen deden ze niet, ze sprongen ook niet op stoelen, maar ‘we hebben allemaal wel geapplaudisseerd’, vertelt een blije Icke.

Jeugdsentiment

Voor Icke is de maanlanding van India extra leuk vanwege jeugdsentiment. ,,Ik was in het toenmalige Joegoslavië op vakantie tijdens de Apollo-landing, waarbij mensen op de maan werden gezet. Toen zagen we op een piepklein beeldscherm, in zwart-wit, op een dorspleintje de landing. Dat was geweldig. Moet je nagaan, dat was in 1969.’’

Enkele dagen geleden mislukte nog een Russische poging om op de zuidpool te landen. De Luna-25 sloeg te pletter op de maan. De crash van het Russische maanvaartuig was te wijten aan een fout met de motor. Die had 84 seconden moeten branden, zodat het vaartuig in een baan rond de maan zou komen, maar brandde 127 seconden, meldde het staatsruimtevaartbedrijf Roskosmos. Eerder mislukten maanmissies van onder meer Japan en Israël.

Verbinding

Dat het India lukt om als vierde land op de maan te landen, is extra bijzonder omdat ‘het niet bepaald het rijkste land van de wereld is’, legt Icke uit. ,,En het verbindt de mensen. Het is iets waar iedereen iets bij kan voelen. Het is hetzelfde gevoel als jouw land het internationaal goed doet bij een sport. Dat werkt ook verbindend. En deze maanlanding des te meer, omdat er geen narigheid aan is verbonden. Wel rivaliteit, maar een fijne rivaliteit. Je wil je onderscheiden, dat is een leuke vorm van rivaliteit. Zo'n raket heeft een karretje aan boord, geen atoombom.’’

Dat het gelukt is om het karretje op de maan te krijgen, was een hele opgave. Icke: ,,Vergis je niet, zo'n manoeuvre is ingewikkeld. Het is namelijk onmogelijk om de raket vanaf de aarde te sturen. Een radiosignaal versturen duurt 1,3 seconde. Terug dus ook. Dat is bijna 3 seconden vertraging. Alles topt op het laatste moment, moet dus automatisch gebeuren. Er moet software aan boord zijn die kan uitrekenen waar de raket is en wat die doet. Alle onvoorziene omstandigheden moeten voorzien zijn.’’

Speelsheid

De manoeuvre naar de zuidpool van de maan is op zich niet ingewikkeld, zegt Icke. ,,Maar in dit geval is het wel bijzonder, omdat ze op een heel donkere plek van de maan zijn geland. Op een plek waar de zon niet altijd schijnt. Ze zijn er speciaal vandaag geland, op het moment dat daar de zon opkomt. Ook nog eens op een plek waar nog nooit goed onderzoek is geweest. In zekere zin is dat dus onbekender terrein.’’

Hoewel we de natuurkunde volgens Icke niet gaan veranderen met deze ene landing, blijft het bijzonder. ,,Wetenschap is altijd hoopvol en speels. Doe gek, doe iets moeilijks, doe iets vreemds. En dat speelse daarvan, dat zie je nu voor je ogen gebeuren. Als je iets extreems of geks probeert, is dat altijd leuk.’’

