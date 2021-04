India smeekt om zuurstof: patiënten sterven op straat

Mensen leuren met doodzieke familieleden langs ziekenhuizen. Ze bellen rond en posten op sociale media wanhopige smeekbeden. Veel patiënten worden geweigerd. Er zijn geen bedden en er is een groot tekort aan zuurstof voor de beademingsapparatuur.

Brancards

Voor de deuren van ziekenhuizen is de situatie schrijnend. Patiënten liggen daar op straat of op brancards. Ze smeken om zuurstofmaskers en om te worden opgenomen. Voor velen komt de hulp te laat. Ze sterven, wachtend in de rij. Ook in ziekenhuizen overlijden patiënten doordat de zuurstofvoorraad op is.

Volledig scherm © REUTERS

,,Elke dag is eenzelfde situatie‘’, zegt een arts op de Indiase televisie. ,,We houden voor twee uur zuurstof over en krijgen alleen garanties van de autoriteiten.‘’

Ashwin Mittal had het geluk dat zijn doodzieke oma, die naar adem hapte, na een urenlange zoektocht uit medelijden op een afdeling voor spoedeisende hulp terecht kon. Maar ze moet er vandaag weer weg, omdat de zuurstof op is, vertelt een kennis tegen de Britse omroep BBC. ,,De familie is weer terug bij af. Ze accepteren haar lot. Als ze dit overleeft, komt dat door een wonder en niet door een behandeling.‘’

Hoge prijzen

De gezondheidszorg dreigt te bezwijken onder de deze nieuwe, dodelijke coronagolf. Ziekenhuizen hebben moeite apparatuur en medicijnen, die tegen hoge prijzen worden verkocht, in te slaan. Gisteren verklaarde de regering dat ‘niemand in het land zonder zuurstof zat’. Maar de realiteit is dat de zuurstofvoorraden in rap tempo slinken.

Volledig scherm Een patiënt krijgt op straat zuurstof © AP

De regering heeft bedrijven gevraagd de productie van zuurstof en andere levensreddende medicijnen te verhogen. Militaire vliegtuigen en treinen zijn ingezet om de broodnodige zuurstofvoorraden vanuit andere delen naar Delhi te krijgen. Ook vanuit het buitenland komt hulp, onder meer van de Verenigde Staten en buurland Pakistan.

Sommige Sikh-tempels dienen patiënten die geen plek in een ziekenhuis krijgen gratis zuurstof toe, in auto's en op straat.

Storm

,,We waren zelfverzekerd en hadden veel moed nadat we met succes de eerste golf hadden afgehandeld, maar deze storm heeft de natie opgeschud‘’, zei premier Modi vandaag in een radiotoespraak.

Volledig scherm © AP

De nieuwe golf is een grote nederlaag voor zijn regering, die in januari nog trots de overwinning op het coronavirus verkondigde en er prat op ging ‘de apotheek van de wereld’ te zijn als producent van vaccins. Modi wordt laksheid verweten, onder meer omdat religieuze en politieke massabijeenkomsten gewoon gehouden mochten worden.

De huidige crisis is pijnlijk zichtbaar bij begraafplaatsen en crematoria. Begraafplaatsen in Delhi hebben te weinig ruimte. En de brandstapels van lijken verlichten de nachtelijke hemel in andere zwaar getroffen steden.

Volledig scherm Tientallen brandstapels om slachtoffers te cremeren © AP

In het centrum van Bhopal hebben sommige crematoria hun capaciteit vergroot met tientallen brandstapels. Toch moet er volgens ambtenaren nog uren worden gewacht tot slachtoffer ritueel kunnen worden verbrand.

Monster

In het Bhadbhada Vishram Ghat-crematorium in de stad zeiden arbeiders dat ze zaterdag meer dan 110 mensen hadden gecremeerd, terwijl stadsbestuur beweerde dat er slechts tien doden waren. ,,Het virus slikt de mensen van onze stad als een monster op‘’, zegt ambtenaar Mamtesh Sharma.

De enorme instroom van lichamen heeft het crematorium gedwongen individuele ceremonies en met uitgebreide rituelen over te slaan. ,,We verbranden gewoon lichamen zodra ze zijn aangekomen‘’, zegt Sharma. ,,Het is alsof we midden in een oorlog zitten.’’

Bekijk hier alle video's over het coronavirus.

Volledig scherm Uit het hele land worden zuurstoftanks naar de grote steden vervoerd © AFP