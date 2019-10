Indiase peuter al dagen vast in put, drama roept herinneringen op aan Spaanse Julen (2)

Door de zware omstandigheden en de diepte van de put weten de reddingswerkers niet hoe het met de jongen gaat. Met behulp van warmtesensoren is wel vastgesteld dat Wilson nog leeft. ,,De harde grond en de constante regenval bemoeilijken onze werkzaamheden. Het kan nog uren duren voordat hij is bevrijd”, zei het hoofd van de reddingswerkers tegen Indiase media.

Reddingswerkers pompen zuurstof in de put en zijn nu een parallelle tunnel aan het boren waar mensen in af kunnen dalen. Daarna wordt een gang gegraven naar de put waar Wilson in vastzit.

Julen

Het drama doet denken aan dat met de Spaanse Julen (2), in januari in de bergen bij het Spaanse Málaga. Hij viel in een onbewaakt ogenblik in een put van zo'n 110 meter diep die was ontstaan na het boren naar water. Het ventje overleed als gevolg van de verwondingen aan zijn hoofd en andere lichaamsdelen die hij daarbij opliep. Mijnwerkers slaagden er pas na twee weken in om zijn lichaampje te bergen. De bergingsoperatie, die begon als een reddingsactie, werd wereldwijd gevolgd.