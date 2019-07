Indiase raket alsnog vertrokken richting maan

De maanraket zou eigenlijk vorige week al worden gelanceerd, maar vlak voor het moment van opstijgen werd het aftellen gestopt, omdat er een technisch probleem was ontdekt.

De missie heet Chandrayaan-2 (Maanvaartuig-2). Die bestaat uit drie onderdelen: een satelliet die in een baan rond de maan gaat draaien, de lander Vikram (Moed) en het rijdende laboratorium Pragyan (Wijsheid).

Waterijs

De satelliet moet de 'dampkring' van de maan onderzoeken. Die is verwaarloosbaar en vluchtig. Vikram en Pragyan moeten begin september aankomen op de zuidpool van de maan, een plek waar mensen en verkenners nog niet zijn geweest. Op die zuidpool is misschien waterijs te vinden. Daarom moeten ze daar de bodem gaan onderzoeken. De verkenner Pragyan zal enkele honderden meters rijden. Hij houdt zijn werk waarschijnlijk twee weken vol.

Het is de tweede keer dat India naar de maan gaat. In 2008 bracht het land een satelliet in de baan rond onze ruimtebuur.