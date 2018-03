Indiase viralzanger veroordeeld voor mensensmokkel

De rechter verweet de zanger en zijn broer dat zij hun landgenoten illegaal meenamen naar de Verenigde Staten en zeiden dat zij deel uitmaakten van hun theatergroep, maar uiteindelijk terugkeerden naar India zonder hen. Volgens een van de slachtoffers vroeg Mehndi een grote som geld voor zijn diensten. Uiteindelijk ontving de politie zeker 35 aangiftes in de zaak volgens The Hindustan Times.



In 2003 begon de rechtszaak tegen Mehndi, wiens broer eind vorig jaar overleed. De zanger zegt op Twitter dat hij is veroordeeld ondanks dat de rechter geen bewijs tegen hem had. Hij kondigde aan dat hij in hoger beroep gaat en dat hij gelooft dat de waarheid dan aan het licht zal komen. Mehndi is momenteel vrijgelaten op borgtocht en treedt morgen alweer op in New Delhi, de hoofdstad van India.



De zanger staat bij zijn fans bekend om zijn energieke popnummers, die in de jaren negentig een prominente rol speelden in enkele grote Bollywood films. De videoclip bij Tunak Tunak Tun ging viral dankzij de vele parodieën die ervan werden gemaakt. Het nummer is nog steeds populair. De clip is momenteel meer dan 80 miljoen keer bekeken op Youtube en kwam twee jaar geleden nog de Belgische hitlijsten binnen.