Indonesië gaat gezonken onderzeeër bergen

De KRI Nanggala-402 verdween vorige week woensdag tijdens een oefening op zo’n 95 kilometer van de kust van Bali. Er werd meteen een grote zoekactie op touw gezet. Het ging om een race tegen de klok, omdat er maar voor 72 uur zuurstof aan boord was. Al snel werd duidelijk dat de duikboot op een veel grotere diepte lag dan de 200 tot 250 meter die hij aankon. Het wrak werd vier dagen later aangetroffen op de bodem van de zee, nadat er al onderdelen van de onderzeeër waren gevonden. De in drie stukken gebroken onderzeeër ligt op ruim 800 meter diepte. De marine wacht voor de berging op twee schepen, waarvan eentje is gestuurd door China. Die zijn in staat om diep in de zee bergingsoperaties uit te voeren.