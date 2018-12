Indonesië maakt jacht op rebellen na ‘sadistische’ moord op bouwvakkers

Acht van de werklieden wisten te ontkomen naar het huis van een lokale politicus. Zeven van hen werden een dag later alsnog omgebracht door een groep gewapende mannen. De achtste wist te ontsnappen. Van hem ontbreekt echter elk spoor, volgens politiewoordvoerder Suryadi Diaz.



,,Dit is de ergste aanval van de gewapende criminelen tot nu toe’’, zegt Diaz. Indonesië probeert de opstand de kop in te drukken door het gebied in ijltempo economisch te ontwikkelen. Door het bouwen van huizen probeert men Javanen en andere Indonesiërs zich te laten vestigen in Papoea.