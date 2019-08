Indonesië sluit internet Papoea af na onrust

De onrust uitte zich afgelopen week onder meer door een gevangenisopstand waarbij meer dan 250 gevangenen uitbraken. Aanleiding voor de opstand was het oppakken van 43 studenten uit West-Papoea bij de universiteit van Soerabaja op Java. Zij zouden een Indonesische vlag in brand hebben gestoken. De politie schoot met traangas en zou de studenten voor ‘apen’ hebben uitgemaakt.



In diverse plaatsen in West-Papoea braken deze week rellen uit. In de hoofdstad van West-Papoea, Manokwari, werd het lokale parlementsgebouw door brand in de as gelegd.



Onder de Papoea’s die het westen van Nieuw-Guinea bewonen, is al tientallen jaren een beweging actief die streeft naar onafhankelijkheid van Indonesië.