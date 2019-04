Indonesië vandaag naar de stembus, klus van jewelste tot in elke uithoek

1. Wie zijn de kanshebbers voor het presidentschap?

In tegenstelling tot de verkiezingen voor nationale en lokale volksvertegenwoordigers (met 8000 kandidaten!) is de race om het presidentschap overzichtelijk. Er zijn maar twee kandidaten, dezelfde als in 2014: zittend president Joko Widodo (57) en Prabowo Subianto (67). Allebei hebben ze een 'running mate', een vice-president. Widodo gooit Ma'ruf Amin (76), een vooraanstaand leider van de moslimgemeenschap, in de strijd. Subianto doet een beroep op Sandiaga Uno (49), eigenaar van een groot zakenimperium. Het verschil in afkomst tussen zittend president en uitdager is groot. Prabowo behoort tot de oude politieke en militaire elite. De ex-generaal (Special Forces) is getrouwd met de dochter van wijlen dictator Soeharto. Widodo komt uit de lagere middenklasse. Hij exporteerde ooit meubels.



2. Wat zijn de belangrijkste verkiezingsthema's?

Joko Widodo koestert zijn afkomst als gewone man. De strijd tegen armoede en ongelijkheid vormt voor hem een groot thema. De afgelopen vijf jaar maakte hij veel werk van het verbeteren van de infrastructuur en investeerde in snelwegen, bruggen en havens. Ook sneed hij in de bureaucratie, zorgde voor lage prijzen voor brandstof en cement en voor meer controle over de eigen grondstoffen. Terwijl Widodo optimistisch is over de toekomst van Indonesië, zegt Prabowo dat die op instorten staat. Het land zou te afhankelijk zijn van buitenlandse investeringen, vooral uit China. Hij wil de economie aanzwengelen met een belastingverlaging van 8 procent.



3. Speelde religie een rol in de campagne?

Jazeker. Widodo is een gematigd moslim. Zijn tegenstanders verwijten hem dat hij geen 'echte' moslim is. Hij wordt er zelfs van beschuldigd 'anti-islam' te zijn, een ernstige aantijging in een land waar ruim 90 procent van de bevolking moslim is. Om te bewijzen dat hij wel een goed moslim is, ging Widodo op pelgrimstocht naar Mekka en koos hij als running mate de militante moslimleider Ma'ruf Amin. Zo propageert Amin fatwa's tegen religieuze minderheden en mensen met een 'verkeerde seksuele geaardheid'. Volgens mensenrechtenactivisten hebben die geleid tot dodelijk geweld.



4. Wat zeggen de peilingen?

De peilingen in Indonesië zijn niet erg betrouwbaar. Bovendien is er een groot aantal (nieuwe) jonge kiezers. Beide kampen hebben daarom intensief campagne gevoerd op sociale media. Eind maart wezen peilingen uit dat Widodo opnieuw zal winnen. Hij stond op 54 procent van de stemmen, Prabowo op 35 procent.