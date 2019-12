‘Indonesische politie pakt Nederlander op voor moord'

Familie­feest eindigt in drama: Duitse keeper (20) dood uit zwembad gehaald

23 december Een familiefeest in het Duitse Leipzig is zondag uitgelopen op een vreselijk drama. Drie mannen werden midden in de nacht bewegingsloos in een zwembad aangetroffen. Twee van hen overleefden dat niet, onder wie de 20-jarige profvoetballer Pascale Gaedke, zo blijkt uit berichten uit de Duitse voetbalwereld. De politie houdt voorlopig alle scenario’s open en sluit een misdrijf niet uit.