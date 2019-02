Indonesische provincie legt ‘vulgaire’ popmuziek overdag het zwijgen op

De maatregel volgt op klachten van burgers in West-Java, een provincie met ongeveer 48 miljoen inwoners. Er zou ook een lijst worden opgesteld met Indonesische nummers die alleen geschikt zijn voor volwassenen. Het gaat onder meer om liedjes van Ed Sheeran (Shape of You), Ariana Grande (Love Me Harder) en Bruno Mars (That's What I Like).



De beperking, ingegeven door lokale op moslimwetgeving (sharia) gebaseerde regels, treft radio- en televisiezenders. Zij mogen de betreffende muziek alleen nog tussen tien uur ’s avonds en drie uur ’s nachts uitzenden. Het gaat volgens een lid van de verantwoordelijke provinciale omroepcommissie om nummers en videoclips die ‘te expliciet’ zouden zijn.



,,Uitzendingen mogen geen nummers of videoclips bevatten die obsceniteiten, seks of drugs bevatten of vertonen’’, zegt Neneng Athiatul Faiziyah van de West-Javaanse omroepcommissie. Volgens de commissie zijn er duizenden titels die onder die regel vallen. Vorige maand liet het Indonesische parlement na protesten een wetsvoorstel vallen dat de negatieve inbreng van buitenlandse popmuziek, in het seculiere maar conservatieve land, moest voorkomen.